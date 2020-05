1.º de Maio

O PEV defendeu hoje que este ano faz "mais sentido do que nunca" comemorar na rua o 1.º de Maio e considerou que a concentração da CGTP-IN em Lisboa cumpriu as normas de saúde face à covid-19.

Esta posição foi transmitida à agência Lusa pelo deputado do PEV José Luís Ferreira, durante a concentração promovida pela CGTP-IN para assinalar o Dia do Trabalhador, que decorreu na Alameda, em Lisboa.

"Consideramos que é possível fazer as comemorações do 1.º de Maio na rua, com a responsabilidade que é própria da CGTP-IN, que consegue fazer esta iniciativa com respeito integral das regras sanitárias e as orientações das autoridades de saúde. É na rua que o 1.º de Maio deve ser celebrado, até porque os problemas dos trabalhadores não são virtuais", declarou José Luís Ferreira.