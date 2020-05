Actualidade

Calçado terapêutico de alta tecnologia e "mais ajustado à condição do pé diabético" está a ser desenvolvido por um consórcio que reúne uma empresa do setor e centros de investigação e tecnológicos, foi hoje anunciado.

"Um inovador calçado terapêutico mais ajustado à condição do pé diabético, que terá na sua constituição materiais inteligentes para monitorização de parâmetros clínicos, está a ser desenvolvido por um consórcio que junta indústria e instituições de ensino superior", afirma a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Concebido pela ESEnfC e liderado pela Indústrias e Comércio de Calçado (ICC) - empresa sediada em Guimarães, que vai produzir a nova tipologia de calçado --, a parceria envolve também o Instituto de Polímeros e Compósitos da Universidade do Minho, o Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil e o Centro de Física das universidades do Minho e do Porto.