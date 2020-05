Covid-19

O Conselho do Governo dos Açores decidiu hoje prorrogar, no concelho do Nordeste, na ilha de São Miguel, a declaração do estado de calamidade pública e a sua cerca sanitária das 00:00 de segunda-feira até às 00:00 de 18 de maio.

Segundo o comunicado hoje divulgado, a medida foi tomada devido ao "surgimento, hoje, de mais quatro casos positivos de infeção" pela covid-19 no lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste.

A ação justifica-se ainda pelo facto de, "após 15 dias de serviço, ter havido uma mudança de turno de funcionários a 22 de abril, e os mesmos, nos testes à covid-19, realizados previamente à sua saída de serviço, terem testado negativo, mas estarem a cumprir quarentena obrigatória nas suas residências".