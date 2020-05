Covid-19

O Reino Unido registou mais 739 mortes de pessoas infetadas nas últimas 24 horas, aumentando para 27.510 o total de óbitos derivados da pandemia covid-19, informou hoje o ministro da Saúde, Matt Hancock.

Foram também identificados 6.201 novos casos casos de contágio, para 177.454, acrescentou Hancock, que disse que continuam hospitalizadas 15.111, mais do que as 15.043 do dia anterior.

Os dados sobre as mortes foram recolhidos até às 17:00 da véspera, mas o número dos testes inclui aqueles que foram feitos até às 09:00 de hoje.