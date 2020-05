1.º de Maio

O presidente do PSD defendeu hoje que o 1.º de Maio deve ser especialmente assinalado num momento em que a qualidade de vida dos trabalhadores está ameaçada e pediu unidade "no combate económico" que Portugal vai enfrentar.

Esta posição foi transmitida por Rui Rio numa mensagem divulgada na conta oficial do PSD na rede social Twitter por ocasião das comemorações do Dia do Trabalhador.

"Este ano o 1.º de Maio vai ter de ser celebrado de uma forma diferente, não vai ser celebrado em conjunto, não vai haver manifestações. Mas não é por isso que nós devemos deixar de relembrar o Dia do Trabalhador e dos seus direitos, principalmente num ano em que a qualidade de vida dos trabalhadores está ameaçada", observou o líder social-democrata na sua mensagem.