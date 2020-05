Covid-19

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, reivindicou hoje ter superado a "meta audaciosa" de realizar 100 mil testes diários de diagnóstico à covid-19 que tinha estabelecido atingir até ao final de abril.

O ministro anunciou na conferência de imprensa diária do Governo sobre a crise que foram realizados na quinta-feira, último dia do mês, 122.347 testes, um aumento de 50% relativamente aos 81.611 testes no dia anterior.

"Era uma meta audaciosa, mas precisávamos de uma meta audaciosa", reivindicou Hancock, que tem estado sobre pressão para atingir este resultado, já que na segunda-feira só tinham sido feitos 37.024 testes.