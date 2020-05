Covid-19

As autoridades de saúde cabo-verdianas anunciaram hoje a segunda morte por covid-19, uma mulher "com mais de 90 anos" e "outros problemas de saúde", elevando para 123 o total de casos da doença desde 19 de março.

"Em relação a casos novos, tivemos a confirmação de dois, hoje. Um de um jovem e o outro caso é de uma senhora de mais de 90 anos que, infelizmente, veio a falecer, notícia de que tomamos conhecimento há bocado", disse o diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto, no ponto de situação diário sobre a doença no país, feito ao final da tarde, na Praia.

Garantiu tratar-se de um caso novo, na Praia, mas com as autoridades de saúde locais ainda numa fase de recolha de informações sobre a vítima e o seu historial.