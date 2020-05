1º de Maio

O antigo ministro socialista Paulo Pedroso considerou hoje que o sistema de proteção social em Portugal tem de ser recalibrado para responder a fenómenos como a precariedade no trabalho e à pobreza de jovens famílias.

Esta posição foi defendida pelo sociólogo e antigo porta-voz socialista no lançamento da primeira de cerca de 20 conferências digitais que serão promovidas pelo PS para debater o pós-crise, numa intervenção em que também advertiu para a necessidade de se proceder "a uma reforma profunda da prestação de cuidados a idosos e do seu modelo de financiamento".

Além de Paulo Pedroso, nesta conferência, que foi moderada pela secretária nacional do PS para o Trabalho e Economia Social, e presidente do Conselho Geral do Fundo para Inovação Social, Susana Ramos, participou também o professor universitário e investigador Carlos Farinha Rodrigues.