Covid-19

(CORREÇÃO) Redação, 01 mai 2020 (Lusa) - A pandemia de covid-19 provocou a morte a mais de 140 mil pessoas na Europa, em quase um milhão e meio de casos, segundo balanço da agência AFP, às 17:40 TMG de hoje, baseado em dados oficiais dos países. (ACRESCENTA QUE AS MORTES OCORRERAM NA EUROPA)

De acordo com os números recolhidos pela agência noticiosa francesa, que dão conta de um total de 140.096 mortos e 1.495.293 casos, Itália, Reino Unido, Espanha e França concentram cerca de três quartos das vítimas, ou seja, aproximadamente 105 mil mortos só nestes quatro países.

Com 28.236 mortos, a Itália continua a ser o país mais atingido pelo novo coronavírus desde que este foi detetado no final de dezembro, em Wuhan, no centro da China. A lista dos países com mais óbitos completa-se com Reino Unido, com 27.510 óbitos, Espanha, com 24.824, e França, com 24.594.