O PCP considerou hoje "inaceitável que alguém queira impor", como quadro político, uma "qualquer pessoa que se oponha" ao partido, num comentário à decisão do Tribunal da Relação de reintegrar o funcionário Miguel Casanova.

Um dia depois de ter sido noticiada a condenação, pelo Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), de os comunistas reintegrarem o funcionário, o PCP comentou a decisão em sete parágrafos e 2.224 carateres.

Questionado pela Lusa, o PCP afirmou que a decisão "em nada altera as razões" do partido, nem "a natureza eminentemente política do processo", embora nada esclareça sobre o que fará em seguida.