Covid-19

A Carris anunciou hoje que, a partir de segunda-feira, vai reforçar a oferta de autocarros e que todos os utilizadores têm de usar máscara, entrar pela porta da frente e validar o título de transporte.

Em comunicado, a empresa adiantou que as entradas voltam a ser realizadas pela porta da frente e que a validação do título de transporte é obrigatória, depois de se ter decidido, há mais de um mês, que a entrada se fazia pela porta traseira e sem validação do título de viagem, devido ao novo coronavírus.

A tarifa de bordo volta a estar disponível, esclareceu, pedindo aos passageiros para fazerem os pagamentos com o valor certo.