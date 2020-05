Covid-19

A Associação Académica de Coimbra promove, durante o mês de maio, uma campanha solidária para "angariar fundos para apoiar uma nova ala do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), dedicada ao combate da pandemia de covid-19".

A campanha, intitulada "Das palmas à ação", conta com a colaboração de todas as estruturas da Associação Académica de Coimbra (AAC), "em especial com a organização da Queima das Fitas, através de várias atividades", destaca um comunicado da associação, enviado hoje à agência Lusa.

"Num momento de excecionalidade como este, é-nos dada a oportunidade de contribuirmos para um bem maior", afirma o presidente da AAC, Daniel Azenha, sustentando que "não podemos, nem queremos ficar de braços cruzados".