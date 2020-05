Covid-19

Cerca de 30 trabalhadores de uma empresa de produtos alimentares na Azambuja, no distrito de Lisboa, estão infetados com covid-19, disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara, adiantando que a fábrica vai ser fechada no sábado.

"Há cerca de 30 infetados. Seis foram detetados hoje. Amanhã [sábado], vão ser encerradas as instalações da Avipronto, e até todos os funcionários serem testados", disse Luís de Sousa (PS).

Segundo o autarca, a empresa já tinha iniciado os testes aos funcionários, mas ainda não tinham sido testados todos os "mais de 200 trabalhadores", pelo que vai ficar fechada, pelo menos, até sexta-feira.