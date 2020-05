Covid-19

O partido Livre anunciou a entrega, na sexta-feira, de uma petição ao Governo a requerer a criação de um rendimento básico incondicional de emergência para fazer face à crise económica resultante da pandemia da covid-19.

A petição, com mais de 5.000 assinaturas, foi entregue por via digital e acompanhada de um pedido de reunião da direção do Livre com o primeiro-ministro, António Costa, e a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, indicou o partido em comunicado.

O rendimento proposto pelo Livre seria financiado através do Banco Central Europeu, mediante um depósito direto na conta dos cidadãos europeus ou residentes na Europa, e "permitiria garantir que ninguém passa dificuldades durante a crise, e estimular a economia, apoiando pequenas e médias empresas e o pequeno comércio".