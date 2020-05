Covid-19

Doze clubes da II Liga portuguesa de futebol agradeceram hoje o empenho dos presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FFP), Fernando Gomes, e da Liga de Clubes, Pedro Proença, face à suspensão do campeonato devido à pandemia da covid-19.

Académica, Académico de Viseu, Casa Pia, Cova da Piedade, Desportivo de Chaves, Farense, Leixões, Nacional, Oliveirense, Penafiel, Sporting da Covilhã e Vilafranquense são os subscritores do comunicado que agradece ao dois dirigentes e também "aos clubes da I Liga que mostraram solidariedade".

"Situações extremas exigem respostas prontas e equilibradas, porque só assim se consegue superar as dificuldades e vencer os desafios. É o que está a acontecer agora com o futebol português, pelo mérito da intervenção do presidente da FPF, Fernando Gomes", lê-se no comunicado divulgado por alguns dos signatários.