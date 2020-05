Covid-19

Os trabalhadores da recolha de lixo de Loures e Odivelas levam para casa pouco mais de 600 euros, sentem-se pouco reconhecidos, mas continuam a fazer um trabalho que não pode parar, num esforço contínuo para manter as ruas limpas.

Das instalações dos resíduos urbanos dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos (SIMAR), localizadas no Juncal, todos os dias partem para as ruas de Loures e Odivelas cerca de 150 profissionais - divididos por três turnos de trabalho - metade do que seria normal fora do contexto da pandemia de covid-19.

Ao fim de sete dias, estes trabalhadores vão para casa descansar, dando lugar a outros 150 funcionários, com o objetivo de preservar o efetivo de um serviço que "não pode parar" e cujo grupo profissional "não é reconhecido ponto de vista social", nem do "ponto de vista salarial", diz à Lusa Paulo Piteira, administrador dos SIMAR e vice-presidente da Câmara Municipal de Loures.