Covid-19

Juviano Landim, um conhecido ativista social da Guiné-Bissau, criou um engenho para facilitar à população de Bissau a lavagem de mãos e que é movido com os pés para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

O engenho é uma estrutura de metal com a forma de um armário e que tem lá dentro uma conduta de água, formada por pequenos tubos de plástico que canalizam o líquido a partir de um recipiente colocado por cima, em forma de reservatório.

Além do recipiente com água, o engenho tem também um vasilhame com sabão líquido.