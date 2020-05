Covid-19

O diretor do Programa Africano da Chatham House considerou hoje à Lusa que o impacto económico da pandemia de covid-19 em África será uma ameaça maior do que a doença, lembrando que no continente 'quem não trabalha não come'.

"Para África a maior ameaça pode ser o impacto económico das perturbações trazidas pela covid-19, mais do que o vírus propriamente dito", disse Alex Vines em entrevista à Lusa, a propósito das medidas de combate à propagação do novo coronavírus no continente e das iniciativas de alívio da dívida em preparação pela comunidade internacional.

Questionado sobre a resposta das principais instituições financeiras internacionais relativamente às necessidades financeiras acrescidas dos países africanos, o académico elogiou a postura do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial e disse que a atuação do G20 foi "desapontante" pela falta de ajuda financeira concreta concedida.