Covid-19

O vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis considera que Portugal entra na recessão gerada pela covid-19 com uma "economia mais resiliente" face à anterior crise financeira, mas recomenda ao país que recorra aos instrumentos europeus para mitigar consequências.

"É possível dizer que Portugal entra nesta crise com uma economia mais resiliente do que antes", disse em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, o vice-presidente do executivo comunitário responsável pela pasta de "Uma Economia ao Serviço das Pessoas", Valdis Dombrovskis.

Destacando as reformas estruturais feitas após a crise de 2009, na qual Portugal foi um dos países europeus mais afetados, o responsável notou que tais medidas "ajudaram a aumentar a resiliência da economia portuguesa e a sua competitividade".