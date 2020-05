Covid-19

O vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis considera que Mário Centeno "está a fazer um trabalho realmente bom" na resposta à crise da covid-19, tanto como ministro das Finanças português, como enquanto presidente do Eurogrupo.

Sublinhando a "forma confiante e competente" como Centeno tem dirigido os trabalhos do fórum informal de ministros das Finanças da zona euro na resposta de emergência à crise provocada pela pandemia, o vice-presidente executivo com a pasta de "Uma Economia ao Serviço das Pessoas", em entrevista à Lusa, escusa-se, no entanto, a pronunciar-se sobre uma eventual recondução do ministro português como presidente do Eurogrupo, por motivos "institucionais".

"Centeno está a fazer um trabalho realmente bom na resposta à crise em Portugal, mas também na resposta à crise na Europa, tendo facilitado um acordo sobre um pacote substancial de resposta à crise", apontou, referindo-se ao compromisso alcançado em 09 de abril no Eurogrupo em torno de três "redes de segurança" para apoiar Estados, empresas e trabalhadores, num montante global de 540 mil milhões de euros.