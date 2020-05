Covid-19

(REPETIÇÃO) Bissau, 02 mai 2020 (Lusa) - Ativistas sociais guineenses criticam o comportamento da maioria da população, que se recusa a usar máscaras ou a respeitar o distanciamento nos mercados, potencial foco de contágio pelo novo coronavírus.

Felismina da Silva é uma destacada ativista de uma organização que trabalha no campo de empoderamento das mulheres e que tem tentado sensibilizar os feirantes do Mercado Anti-Coronavirus, criado no bairro de Ajuda, em Bissau, sobre o uso de máscaras e a necessidade de manter distância adequada no ato de compra e venda de produtos.

Durante uma semana de sensibilização, a equipa de jovens enquadrados por Felismina da Silva depara-se com dificuldades que às vezes resultam em confronto verbal.