O politólogo alemão Thorsten Benner acredita que Angela Merkel vai abandonar a política em 2021, mas a sua marca nos livros de história vai depender da gestão da crise provocada pela pandemia de covid-19.

O diretor do Global Public Policy Institute (GPPi) sustenta que a chanceler vive agora o momento "mais alto de popularidade e reconhecimento" e por isso deve aproveitá-lo para afirmar uma "responsabilidade financeira partilhada com a Europa" e sustentar uma postura solidária para com os países mais afetados pelo novo coronavírus.

"Merkel é bastante livre politicamente, não tem de enfrentar os eleitores novamente no próximo ano, não tem de pensar nas consequências políticas para ela em 2021. Está na posição de se poder afirmar, dando uma resposta consistente", assumiu o politólogo em declarações à agência Lusa.