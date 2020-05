Covid-19

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal considera que 2020 vai ser o ano do turismo nacional dada a covid-19, mas mantém a esperança que a vinda de alguns estrangeiros no verão possa vir a concretizar-se.

Apesar de considerar que é prematuro fazer quaisquer previsões no momento atual, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) fala em esperança, que vai depender da abertura dos aeroportos e companhias aéreas.

"Como é que vai ser o verão? Como é que vamos lidar com isto? Tudo vai depender de quando é que abrem as companhias aéreas, de quando é que abrem os aeroportos, e quando é que abrem, mas nos dois sentidos", começou por responder Francisco Calheiros à Lusa.