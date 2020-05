Covid-19

O número de novos casos de covid-19 recuou pelo segundo dia consecutivo na Bélgica, que registou ainda, nas últimas 24 horas, uma quebra no número de mortes e de hospitalizações, segundo dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, a Bélgica registou, nas últimas 24 horas, 485 novos casos, menos 28 do que na sexta-feira, o segundo recuo diário consecutivo, para um total de 49.517 casos de contaminação com o novo coronavírus.

Nas últimas 24 horas houve 82 mortes, face às 111 de sexta-feira, totalizando a Bélgica 7.765 óbitos por covid-19 desde o início da pandemia no país.