Covid-19

A União Europeia (UE) expressou hoje preocupação com as restrições à liberdade de imprensa impostas em alguns países durante a pandemia da covid-19 e destacou a importância do trabalho dos meios de comunicação social.

"É preocupante que a pandemia da covid-19 esteja a ser usada em alguns países como pretexto para impor restrições indevidas à liberdade de imprensa", disse, em comunicado, Josep Borrell, Alto-Representante da UE para os Negócios Estrangeiros, na véspera do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, assinalado no domingo.

Borrell enfatizou que "em muitos países" os jornalistas "precisam enfrentar legislação restritiva, às vezes atribuída à emergência covid-19, que restringe a liberdade de expressão e de imprensa".