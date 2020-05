Covid-19

O primeiro-ministro cabo-verdiano anunciou hoje, no parlamento, que as aulas presenciais do ensino básico e secundário, suspensas desde 20 de março devido à pandemia de covid-19, só regressam no próximo ano letivo, realizando-se uma "avaliação administrativa" dos alunos.

"As aulas presenciais do ensino básico e secundário voltarão a ter lugar apenas no próximo ano letivo. Começou já a vigorar o ensino à distância, que vai ser estendido a todas as localidades do país", anunciou o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, ao discursar na Assembleia Nacional, reunida hoje em sessão extraordinária para votar a prorrogação do estado de emergência nas ilhas da Boa Vista e de Santiago, até 14 de maio.

"Proceder-se-á à avaliação administrativa dos alunos com base nas notas do primeiro e segundo trimestre, com possibilidade de recurso. Provas nacionais presenciais de avaliação do 12.º ano serão realizadas. A alimentação escolar continuará a ser assegurada", acrescentou.