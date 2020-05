Covid-19

Os operadores económicos dos setores do comércio e dos serviços vão ter um "guia de boas práticas", hoje divulgado, que visa orientá-los na adoção das medidas mais adequadas à segurança, proteção e saúde dos trabalhadores, clientes e fornecedores.

Depois de se ter assistido a uma estabilização e controle da propagação da doença, "há que preparar gradualmente a retoma da atividade económica e social, em estrito cumprimento das recomendações da Organização Mundial de Saúde e da Direção-Geral da Saúde (DGS) e das demais autoridades competentes", refere-se no documento, hoje divulgado pelo Governo.

"É neste contexto que se considera imprescindível a adoção de um Guia de Boas Práticas, como instrumento de autorregulação adicional ao cumprimento de normas e disposições vigentes", que visa orientar a atuação dos operadores económicos dos setores do comércio e dos serviços para a "adoção de medidas mais adequadas à segurança, proteção e saúde dos trabalhadores, clientes e fornecedores", sublinha-se no documento, que resulta de um protocolo de cooperação assinado hoje, em Lisboa, entre a DGS e a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal.