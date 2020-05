Covid-19

Os cabeleireiros, barbeiros e institutos de beleza que reabrem na segunda-feira devem afixar na porta do estabelecimento um aviso sobre os condicionalismos a que estão sujeitos devido à situação de pandemia covid-19 e só atender por marcação.

Esta é uma das várias recomendações que constam do "Documento de Compromisso do Setor", que estabelece as regras para o reinício da atividade baseado nas orientações da Direção-Geral da Saúde e resulta de um protocolo de cooperação assinado hoje entre a DGS e a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP).

Os estabelecimentos, que têm de ter um plano de contingência para a covid-19, devem recusar a entrada de clientes que apresentem "sintomas compatíveis" com a doença e trabalhar apenas por marcação para garantir um menor número de pessoas dentro das instalações e cumprir um distanciamento de dois metros entre elas.