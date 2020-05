Covid-19

O protocolo sanitário para o setor automóvel, hoje divulgado, define que os clientes têm obrigatoriamente de usar máscaras e que a intervenção em automóveis começa e termina com a desinfecção dos todos os pontos de contacto frequentes, como volante.

O protoloco foi criado pelas associações ACAP - Associação Automóvel de Portugal, ANECRA - Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel e ARAN---Associação Nacional do Ramo Automóvel em conformidade com as normas da Direcção-Geral da Saúde, devendo ser adotado pelas empresas do setor, sejam de venda ou reparação de automóveis, referindo as associações do setor que está sujeito a melhorias.

Segundo o protocolo sanitário para o setor automóvel, as empresas devem dar formação aos funcionários para que saibam conhecer os sinais e sintomas da covid-19 e saber a quem comunicar essa informação, designadamente informando chefias e a linha SNS 24.