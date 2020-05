Covid-19

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, anunciou hoje, no parlamento, que está a ser preparada a reativação das ligações aéreas e marítimas entre as ilhas que saíram do estado de emergência, mas com protocolos de segurança sanitária.

"Os transportes aéreos e marítimos de passageiros entre as ilhas fora do estado de emergência serão reativados brevemente, com base em protocolos de segurança sanitária a serem aplicados às transportadoras, às concessionárias dos portos e aeroportos e aos utentes", anunciou Ulisses Correia e Silva, ao discursar na Assembleia Nacional, reunida hoje em sessão extraordinária para votar a prorrogação do estado de emergência nas ilhas da Boa Vista e de Santiago, até 14 de maio.

Todas as ligações aéreas e marítimas entre as ilhas de Cabo Verde estão suspensas desde 29 de março, quando foi decretado o primeiro período de estado de emergência em todo o país. As ligações aéreas internacionais foram suspensas antes, por decisão do Governo, em 19 de março.