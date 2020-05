Covid-19

A diretora-geral da Saúde advertiu hoje, num momento em que Portugal se prepara para reabrir atividades económicas, que os riscos de contágio da covid-19 se mantêm e que agora será mais exigente a proteção dos cidadãos.

Graça Freitas falava no Palácio da Ajuda, em Lisboa, na sessão de assinatura de um protocolo entre a Direção Geral da Saúde (DGS) e a Confederação do Comércio e Serviço de Portugal, com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

"Iniciamos agora de forma progressiva, faseada, cautelosa e segura o alívio das medidas de contenção adotadas, reforçando a confiança dos cidadãos no sistema. É necessário garantir a prestação adequada de cuidados de saúde e importa acautelar o recrudescimento da epidemia e suas consequências económicas e sociais", disse.