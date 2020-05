Covid-19

O parlamento cabo-verdiano aprovou hoje, por unanimidade, a segunda prorrogação do estado de emergência, até 14 de maio, agora limitado às ilhas de Santiago e da Boa Vista, que concentram a generalidade dos casos de covid-19.

O anúncio deste terceiro período de estado de emergência foi feito na sexta-feira, pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, e carecia da aprovação da Assembleia Nacional para entrar em vigor às 00:00 de 03 de maio.

Reunida em sessão extraordinária, com a presença do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva - cabe ao Governo regulamentar, por decreto-lei, o estado de emergência --, a Assembleia Nacional aprovou a sua declaração, na generalidade, com a unanimidade dos 67 deputados que votaram.