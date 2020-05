Covid-19

A Rússia anunciou hoje ter registado quase 10.000 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, um recorde de contágios num único dia no país.

Com mais 9.623 casos, o número de doentes com covid-19 é agora 124.054, de acordo com os dados das autoridades.

Nas últimas 24 horas morreram 57 pessoas, fazendo subir o número total de vítimas mortais da covid-19 para os 1.222, taxa de mortalidade oficial que continua baixa em comparação com países como Itália, Espanha ou Estados Unidos.