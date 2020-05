Covid-19

As entidades patronais podem medir mas não registar a temperatura corporal dos funcionários "para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho", devido à pandemia da covid-19, segundo um diploma hoje publicado em Diário da República.

"No atual contexto da doença covid-19, e exclusivamente por motivos de proteção da saúde do próprio e de terceiros, podem ser realizadas medições de temperatura corporal a trabalhadores para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho", refere o Decreto-Lei (DL) 20/2020, que entra em vigor no domingo, 03 de maio.

O diploma acrescenta que este procedimento "não prejudica o direito à proteção individual de dados, sendo expressamente proibido o registo da temperatura corporal associado à identidade da pessoa, salvo com expressa autorização da mesma".