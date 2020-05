Covid-19

A ministra da Saúde anunciou que será publicado ainda hoje um despacho com indicações sobre a retoma da atividade regular nas instituições de saúde e que essa será feita sem desguarnecer a resposta à doença covid-19.

"Dentro das próximas horas publicaremos um despacho que estamos a preparar no Ministério da Saúde com novas orientações referentes à forma como vamos fazer este regresso à normalidade e depois vamos implementar ao nível institucional os nossos planos de regresso à atividade não covid", disse Marta Temido, na conferência de imprensa regular, em Lisboa, em que apresenta os dados atualizados relacionados com a doença covid-19.

Segundo a ministra da Saúde, essas orientações serão feitas "dentro daquilo que é o contexto epidemiológico específico de cada instituição" e com regras uniformes para todo o país.