Covid-19

Coimbra vai reforçar, a partir de segunda-feira, a oferta de autocarros dos serviços de transportes públicos urbanos em cerca de 70%, anunciou a Câmara Municipal da cidade.

"A partir da próxima segunda-feira, dia 04 de maio, a Câmara Municipal de Coimbra vai reforçar a oferta de autocarros dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) em cerca de 70%", considerando a decisão do Governo de declarar situação de calamidade e definir "uma estratégia de levantamento das medidas de confinamento devido à covid-19", afirma a autarquia.

As medidas de contingência em prática "continuam em vigor e são reforçadas com o uso obrigatório de máscara de proteção em todas as viagens", sublinha a Câmara, num comunicado enviado à agência Lusa.