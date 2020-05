Actualidade

O Vizela (Série A) e o Arouca (B), os dois clubes que totalizavam mais pontos na altura da suspensão do Campeonato de Portugal, foram hoje indicados pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para ascender a II Liga.

"Na época 2019/20, serão indicados para ascender à II Liga o Futebol Clube de Vizela, Futebol SAD (Série A) e o Futebol Clube de Arouca, Futebol SDUQ LDA (Série B)", anunciou a FPF, num comunicado publicado no seu sítio oficial.

De acordo com a FPF, "é manifesta a impossibilidade de utilizar o play-off para indicar os dois clubes com acesso à II Liga", pelo que "a Direção da FPF reconhece o mérito desportivo e indicará, de entre os líderes das séries à data em que a prova foi dada por concluída, os dois clubes com maior número de pontos".