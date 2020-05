Covid-19

Um novo caso de contágio de covid-19 foi registado hoje no lar do Nordeste, nos Açores, disse o responsável pela Autoridade Regional de Saúde, Tiago Lopes, admitindo o aparecimento de novos casos, relacionados com este equipamento, nos próximos dias.

Tiago Lopes, que falava no 'briefing' de hoje sobre a pandemia da covid-19, em Angra do Heroísmo, adiantou que se trata de uma mulher de 87 anos, tendo adiantado que os casos registados nos últimos dias "não deixam satisfeita" a Autoridade de Saúde, embora "não sejam surpreendentes".

Para o também diretor regional da Saúde, apesar dos casos de infeção registados no lar do Nordeste, foi possível evitar a contaminação a nível comunitário.