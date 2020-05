Actualidade

O PCP criticou hoje a ministra da Saúde, Marta Temido, por questionar a capacidade do sistema público para responder à recuperação de doentes em lista de espera, considerando que está "a dar a mão" aos privados.

Esta acusação consta de um comunicado difundido pelo Gabinete de Imprensa do PCP, no qual se diz estar em crescimento uma "campanha dos grupos económicos do negócio da doença, dos seus representantes políticos e propagandistas, incluindo os setores reacionários que sempre quiseram a destruição do SNS" (Serviço Nacional de Saúde).

Neste contexto, segundo os comunistas, "é profundamente criticável que a ministra da Saúde venha publicamente questionar a capacidade de o serviço público responder a outras necessidades, nomeadamente de recuperação dos doentes em lista de espera, alimentando assim a campanha contra o SNS e favorecendo os interesses dos grupos monopolistas da saúde".