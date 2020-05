Covid-19

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garantiu hoje que a equipa volta ao trabalho na segunda-feira "com toda a força" para preparar o regresso à competição, após a suspensão devido à pandemia de covid-19.

Numa conversa por videochamada publicada no sítio oficial dos 'dragões', Sérgio Conceição explicou que a decisão do regresso do futebol foi tomada acima dos "profissionais de futebol" e que tem um plantel pronto para os treinos.

"Achei que mais tarde ou mais cedo iria recomeçar e mantive os jogadores ativos, seja com treino físico, seja com treino noutro formato, por vídeo, mas sempre ativos, no que é a sua profissão, e focados num possível regresso. Foi o que foi preparado", explicou.