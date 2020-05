Actualidade

Rui Costa, antigo futebolista internacional português e atual administrador da SAD, afirmou que o Benfica tem de "recuperar rapidamente a condição de grande clube de top europeu", após três campanhas consecutivas falhadas na Liga dos Campeões.

O ex-número 10 dos 'encarnados' foi um dos antigos jogadores que participou no programa, divulgado hoje pela BTV, sobre a história do clube nas competições europeias, incidindo na conquista da Taça dos Campeões Europeus, em 02 de maio de 1962, em Amesterdão, com uma vitória (5-3) diante do poderoso Real Madrid, que tinha nomes como Alfredo Di Stéfano ou Ferenc Puskás.

Além de falar com "vaidade do maior marco da história" do Benfica, faz hoje 58 anos, o antigo internacional português abordou a atualidade do clube lisboeta, em que se insere a recuperação da reputação na Europa.