Covid-19

A GNR e a PSP detiveram 136 pessoas por crime de desobediência e encerraram 278 estabelecimentos comerciais, no terceiro período de estado de emergência, até às 18:00 de hoje, anunciou o Governo.

O terceiro período do estado de emergência, devido à pandemia da covid-19, começou às 00:00 de 18 de abril e termina às 24:00 de hoje. A partir das 00:00 de domingo, Portugal passa a estar em estado de calamidade, que se traduz na aplicação faseada de medidas de desconfinamento.

Adicionalmente, durante um período de três dias, que termina no domingo, existem restrições nas deslocações, com as pessoas a não poderem sair do seu município de residência, salvo em situações excecionais devidamente comprovadas, como ir trabalhar ou prestar assistência.