Covid-19

O motim numa prisão na cidade de Manaus, capital do estado brasileiro do Amazonas, um dos mais atingidos pela pandemia de coronavírus, terminou no sábado com 17 feridos e a entrega dos reféns, segundo fontes oficiais.

As autoridades locais informaram que os presos da Unidade Penitenciária de Puraquequara, na zona leste de Manaus, iniciaram uma rebelião na manhã de sábado, durante a distribuição do pequeno-almoço.

Foi nesse momento que um grupo de prisioneiros conseguiu sair das suas celas, queimou alguns colchões e fez como reféns sete agentes penitenciários.