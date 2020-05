Actualidade

Um posto militar sul-coreano foi atingido hoje por tiros disparados do lado norte-coreano da fronteira que separa os dois países, segundo o Exército da Coreia do Sul.

O posto militar, localizado na zona desmilitarizada (DMZ) que separa as duas Coreias, foi atingindo várias vezes por uma arma de fogo sem que nenhum soldado fosse atingido, disse o chefe do Estado Maior Conjunto da Coreia do Sul à agência do país, Yonhap.

O Exército da Coreia do Sul respondeu com dois tiros de aviso e mensagens de cessar-fogo transmitidas através de um sistema de som a apelar a um cessar-fogo, de acordo com a mesma fonte.