Actualidade

O professor e investigador Luís Reto disse hoje que, apesar da crescente importância, a língua portuguesa perdeu valor económico nos últimos anos, sobretudo por causa da quebra no crescimento estimado para a economia brasileira.

"A perda de valor económico derivada da crise de 2008, que incidiu nos países de expressão portuguesa e muito no Brasil, levou a uma diminuição do valor da língua no mercado internacional", disse Luís Reto.

Em declarações à agência Lusa a propósito do primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa, 05 de maio, Luís Reto, que coordenou o primeiro estudo sobre o potencial económico da língua portuguesa, apresentado em 2012, explicou que as projeções de crescimento para a economia brasileira em que se baseava o estudo não se concretizaram.