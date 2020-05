Actualidade

As forças de segurança egípcias mataram 18 alegados 'jihadistas' na península do Monte Sinai (nordeste), dois dias após um ataque mortal às forças armadas, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (IS), anunciou o Ministério do Interior.

"O departamento de segurança nacional recebeu informações sobre um grupo de terroristas que se refugiou numa casa em Bir al-Abd", uma cidade na província do Sinai do Norte, divulgou o ministério, num comunicado publicado na noite de sábado para hoje, citado também pela agência estatal MENA.

As forças de segurança foram ao local no sábado e "atacaram e mataram 18 terroristas após uma troca de tiros".