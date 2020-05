Covid-19

A galeria Underdogs, em Lisboa, inaugura este mês "Right Now", exposição 'online' que junta trabalhos inéditos, criados em isolamento, de mais de 30 artistas, nacionais e estrangeiros, como Vhils, Wasted Rita, Tamara Alves, André Saraiva e Pixel Pancho.

"Reflexo da criação artística no contexto atual, a mostra apresenta um conjunto diverso e multiforme de obras, cada qual criada exclusivamente com recurso a materiais e suportes disponíveis ao artista no seu local de isolamento", refere a galeria, num comunicado enviado à agência Lusa.

A Underdogs lançou o convite a todos os artistas que já tiveram exposições individuais ou participaram em mostras coletivas, no espaço principal ou no espaço cápsula, desde que a galeria abriu, em 2013.