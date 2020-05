Covid-19

O primeiro-ministro elogiou hoje a atuação "pedagógica, firme e serena" da Guarda Nacional República (GNR) perante a atual pandemia de covid-19, considerando que se tratou de mais uma demonstração de dedicação à causa pública.

Esta posição de António Costa consta de uma mensagem institucional feita por ocasião do 109.º aniversário da GNR, este ano assinalado por via digital e transmitido na página oficial desta força de segurança no 'Facebook'.

"É verdade que os portugueses têm respondido de forma exemplar ao esforço que lhes é pedido, cumprindo muitas vezes de forma espontânea a resposta a esta pandemia de covid-19. Mas, ao mesmo tempo, é absolutamente inegável que, para essa resposta, muito tem contribuído a postura pedagógica, firme e serena de todos os que servem na GNR, numa demonstração permanente de extraordinária dedicação à causa pública como sempre nos habituou", considerou o primeiro-ministro.