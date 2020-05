Venezuela

O presidente da Assembleia Nacional Constituinte (ANC) da Venezuela, Diosdado Cabello, informou hoje que oito pessoas morreram e pelo menos duas estão detidas devido a uma tentativa frustrada de invasão marítima, perto de Caracas.

O incidente aconteceu na manhã de sábado, segundo o Governo.

"Oito pessoas morreram e duas foram detidas na operação (...). Uma ação de mercenários, um golpe contra as instituições do nosso país, uma incursão em que a ala direita certamente justificará o que aconteceu", disse Cabello da sede da ANC, convenção constitucional criada pelo presidente Nicolás Maduro, composta apenas por leais ao seu governo, que reclama poder sobre as instituições existentes, nomeadamente o parlamento eleito em 2015.