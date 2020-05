Actualidade

O saldo do Fundo Petrolífero timorense caiu 640 milhões de dólares (584,4 milhões de euros) nos primeiros três meses do ano, afetado pelo impacto da covid-19 nos mercados internacionais, informou hoje o Banco Central de Timor-Leste.

O vice-governador do Banco Central de Timor-Leste (BCTL), Venâncio Alves Maria, disse que o saldo do Fundo Petrolífero (FP) era no final de março de 17 mil milhões de dólares (cerca de 16 mil milhões de euros), menos 640 milhões que os 17,69 mil milhões registados no final de 2019.

"Vemos neste período um grande impacto da pandemia da covid-19 na economia mundial e no valor dos investimentos do fundo", indicou.